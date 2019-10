Assisen: 30 jaar cel voor moord op Carmen

In het arrest werd gewezen op de ernst, de zwaarwichtigheid en de gruwelijkheid van de feiten. Uit de moord blijkt volgens het hof en de jury een totaal gebrek aan normbesef. Ook zijn persoonlijkheid werd hem aangerekend. "Tot het einde van het proces werd geen empathie getoond voor het slachtoffer en haar nabestaanden." Daarnaast werd verwezen naar de laffe manier waarop Deriemacker zijn echtgenote om het leven bracht. "Ze was zodanig verrast dat ze zich zelfs amper of niet heeft kunnen verweren of om hulp roepen." (lees verder onder de video)