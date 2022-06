'Weinig impact als gemeenteraadslid"

Soms doen ze dat omdat ze verhuizen maar ook vaak uit ontgoocheling. Ook Karien Vanthuyne nam onlangs ontslag als gemeenteraadslid in Houthulst.

Karien Vanthuyne stapte uit de gemeenteraad in Houthulst. Ze wil na 9 jaar iemand anders een kans geven. Nochtans wil ze zaken in beweging krijgen. Vanuit de oppositie is dat vaak frustrerend. Bijna de helft van alle gemeenteraadsleden zegt weinig impact te hebben.

"Wij worden eigenlijk met een kluitje in het riet gestuurd. De volgende keer als het punt op de agenda komt dan is het al helemaal gerealiseerd. Dan kunnen we niet anders dan het volledig goedkeuren of onthouden. Het kan niet anders. Het is dus wel vaak frustrerend."

En toch blijft het vuur vaak smeulen. Karien sluit daarom een comeback niet uit.

"Ik denk dat je zo gek bent omdat je dingen wil realiseren voor mensen. Eigenlijk zou het zo moeten zijn dat je samen aan hetzelfde touw trekt. Er zou veel meer kunnen gerealiseerd worden."

