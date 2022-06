CD&V wil met 10-puntenplan gemeenteraadsleden meer laten wegen op beleid

Uit een bevraging die CD&V deed bij bijna 350 gemeenteraadsleden blijkt dat 44 procent van hen vindt dat ze onvoldoende kunnen wegen op het beleid, onder meer omdat ze te weinig betrokken worden en te weinig bevoegdheden hebben. Het 10-punten plan moet daar verandering in brengen. Zo wil CD&V onder meer sleutelen aan de hoogte van de bedragen waarover de gemeenteraad moet beslissen. "Antwerpen is niet hetzelfde bestuur als pakweg Lendelede. Het is logisch dat de gemeenteraad van een plattelandsgemeente over kleinere bedragen wil beslissen, terwijl men daarover in Antwerpen in commissies kan spreken", verduidelijkt Warnez.

Politiek verlof

Om raadsleden sneller te betrekken, stelt die daarnaast voor dat er per kwartaal een rapportering komt van de evolutie binnen de gemeentelijke beleids- en beheersplannen. Om administratieve last te vermijden kan dit volgens Warnez best via digitale systemen, zoals in Nederland. "Via het digitale systeem kan je als gemeenteraadslid kiezen welke thema's je wil opvolgen. Een jong gemeenteraadslid kan bv. zo eenvoudig alle gemeentelijke acties zien rond jeugdbeleid en kan daarover vervolgens vragen stellen in de gemeenteraad", legt Warnez uit. CD&V stelt ook voor om elk gemeenteraadslid - afhankelijk van de grootte van de gemeente - 2 tot 4 dagen politiek verlof te geven met een vervangingsinkomen, zoals bij andere vormen van loopbaanonderbreking.

Studentvriendelijker mandaat

Verder wil de partij het mandaat ook studentvriendelijker maken en hen een bijzonder statuut toekennen. Zo kunnen zij gemakkelijker deelnemen aan digitale gemeenteraden. Een ander voorstel is dat de gemeenteraadsleden de mogelijkheid krijgen om voor gemeentelijke reglementen een doeltreffendheidsonderzoek uit te laten voeren. Zo'n onderzoek gaat na of het beleid goed werkt en de middelen efficiënt ingezet worden. Daarnaast krijgt de gemeenteraadsvoorzitter in het voorstel een belangrijkere rol en wordt hij of zij onafhankelijker, Tot slot wil de partij de gemeenteraadsleden beter ondersteunen met gerichte en permanente (e-)vorming, alsook met een decretaal recht op ambtelijke bijstand.