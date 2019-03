Weer vechtpartijen op Ieperse Vismarkt

Eind vorig jaar raakte een minderjarige ernstig gewond nadat hij geslagen werd met een baseballbat in de uitgaansbuurt. Sindsdien blijven de incidenten zich opstapelen. "Twee weekends geleden moest ik bloed opkuisen voor mijn danscafé en afgelopen vrijdagavond was er een schermutseling, die in het café begon", zegt Christophe Dozie, mede-eigenaar van De Vage Belofte. "Buiten bleef iemand een caféganger opwachten om hem met een glas in het gezicht te slaan. Daarna volgden nog enkele vechtpartijen buiten. Het slachtoffer werd afgevoerd naar het ziekenhuis en moest genaaid worden."

Ook de uitbaters van het aangrenzende danscafé Charlie Brown waren getuige van de vechtpartijen. "Er vielen zelfs vrouwen in de klappen", vertellen ze. "Door de commotie sloten we al om 2 uur, maar een half uurtje later sneuvelde een van onze ruiten. Een jonge man, die merkbaar onder invloed was, had zijn arm door de ruit geslagen. Het bloed spoot in het rond. Probleemzoekers, die gekend door eerdere incidenten, weren wij uit onze zaak, want zij maken de uitgaansbuurt kapot."

Vismarkt mijden uit schrik

Een 24-jarige vrouw uit Ieper kreeg vorig jaar al een glas in het gezicht. "Tijdens het dansen in De Vage Belofte zagen we hoe een jonge vrouw een andere vrouw te lijf ging met een glas. Wij trokken ons niets aan van de strubbeling en gingen naar buiten. Even later werd het incident buiten uitgevochten en kreeg ik plots een glas in mijn gezicht. Ik begon hevig te bloeden ter hoogte van mijn ogen en raakte in paniek. Ik had een gapende wonde in mijn ooglid en een kras in mijn ooghoek, waardoor ik moest opgenomen worden op de spoedafdeling. Door dit en andere incidenten mijden mijn vrienden en ik de Vismarkt uit schrik. Daarom wil ik ook anoniem blijven."

Er hangen nochtans camera's genoeg in de uitgaansbuurt en de horecazaken. "Ik ging met de beelden tot bij de politie, dus er zullen gevolgen zijn voor de dader", aldus Dozie. "Ik vraag me af wat wij als uitbater kunnen doen om zulke zaken te voorkomen. Daarom vraag ik een overleg met de burgemeester en ordediensten."

Burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper) bevestigt dat er een overleg volgt met de politie. "Om te bespreken wat er precies is gebeurd en wat er kan ondernomen worden. Onze jeugd moet veilig kunnen uitgaan."

