17-jarige geslagen met knuppel: verdachte opgepakt

Het incident deed zich vrijdagnacht voor aan café De Vage Belofte op de Vismarkt in Ieper. De verdachte verliet omstreeks 3u30 het café en sloeg slachtoffer Robbe P, die buiten een sigaret aan het roken was. Het slachtoffer werd in allerijl naar het ziekenhuis gebracht. Daar bleek dat de tiener een hersenbloeding had opgelopen en dat zijn toestand plots snel achteruit ging. Intussen is het slachtoffer aan de beterhand. Wat de aanleiding is voor de ruzie, is niet bekend. De politie is volop bezig met de verhoren.

Zaakvoerder Christophe Dozie betreurt het incident. Volgens hem gaat het om een geïsoleerd incident. Het is dus niet zo dat er geregeld problemen zijn op de Vismarkt. In augustus was er wel ook al een vechtpartij in die uitgaansbuurt. Toen vielen er één zwaargewonde en drie lichtgewonden.

Lees ook