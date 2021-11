Wateroverlast: Alveringem kondigt rampenplan af

Inwoners van Stavele, een dorpje langs de IJzer, beleven bange momenten. De druk op de rivier is zo groot dat er overstromingsgevaar dreigt. Het dorp is er amper bereikbaar. Het rampenplan is afgekondigd. In sommige huizen stroomt het water binnen.

Rond 14u30 werd de gemeentelijke fase van het noodplan in Alveringem in werking gesteld naar aanleiding van het overstromingsgevaar langs de IJzer in Stavele (Alveringem). Het gemeentelijk coördinatiecomité coördineert de noodsituatie vanuit de crisiscel in de brandweerpost Zuid-IJzer onder leiding van de burgemeester van Gerard Liefooghe.

Door de hevige regenval van de voorbije dagen staat de druk op de IJzer zeer hoog. Heel wat water uit de lagergelegen gebieden stroomt via Stavele richting de Noordzee. Er wordt verwacht dat de IJzer ter hoogte van Stavele zijn alarmpeil overschrijdt en zo een aantal woningen in de Krombekestraat dreigt te overstromen.

Om pro-actief de nodige middelen te kunnen inzetten werd de gemeentelijke fase van het noodplan in werking gesteld. Op deze manier kan de noodsituatie overkoepelend gecoördineerd worden tussen de verschillende hulp- en ordediensten en extra middelen ingezet worden.

Na één maand al water binnen

Vicky en haar man wonen nog maar één maand in Stavele. Het water uit hun huis houden is hen niet gelukt.

Ik woon hier nog maar pas een maand, samen met mijn vriend. Van deze morgen zijn we hier al water aan het wegpompen, maar het helpt gewoon niet meer. Ik heb al mijn klanten moeten afbellen, want dat gaat niet he. Het is chaos he. Ik vind dat jammer hé. Hoe kan dit gebeuren zelfs.... Dat is uw man die binnen komt? Ja, aangenaam. Zoals je ziet proberen we zoveel mogelijk water weg te halen, maar ja...

" Nog nooit gezien "

Dat het water zo hoog komt in Stavele, hebben inwoners hier nog nooit meegemaakt. Roger Brunet woont al sinds 1937 in het dorp.

Laat ons hopen dat het niet meer verder stijgt. Want als het nog verder stijgt, dan is het een ramp over heel de lijn. Ik ben volledig afgezonderd van de buitenwereld zal ik maar zeggen. Niemand kan komen, je ziet niemand. Ik woon echt op een eiland.

Stavele is alleen nog bereikbaar langs deze kan. Langs de kant van Eversam, dus van Elzendamme, is het niet meer bereikbaar. Tot Krombeke is het ook niet meer bereikbaar. Nergens kan je het nog bereiken. Enkel hier, langs de kant van het water, kan je nog passeren.

