Her en der wateroverlast, vooral Westhoek getroffen

In West-Vlaanderen heeft het gisteren en vannacht erg veel geregend. Waterlopen in het IJzerbekken en de Brugse Polders hebben het alarmpeil bereikt.

Vooral in het noorden van de provincie, viel zondag op korte tijd tot 40mm regen uit de lucht. In de loop van zondag traden heel wat grachten en beken buiten hun oevers en kwamen straten blank te staan. Vooral de regio rond Alveringem, Lo-Reninge en Poperinge werd getroffen door hevige regen- en hagelbuien. (Lees verder onder de foto)

De brandweer zone Westhoek moest op korte tijd zo'n 40 keer uitrukken voor wateroverlast. Hier en daar werden zandzakken geplaatst om huizen te beschermen.

Ook Gistel en omstreken kampte met wateroverlast. De afgelopen uren kreeg de brandweer van Zone 1 nog een handvol oproepen binnen. In Roeselare liepen de bufferbekkens van de Mandel vol om overstromingen tegen te gaan.(Lees verder onder de foto)

In de Beiaardstraat in Izegem kwam een gedeelte blank te staan nadat de beek er over liep. De brandweer in het zuiden van de provincie moest slechts enkele keren uitrukken.