"Wat gaat de toekomst brengen? Ik ben de 50 voorbij", personeel Vasco Zedelgem reageert na banenverlies

De 80 werknemers bij Vasco in Zedelgem hadden eerder al signalen gekregen dat er iets op til was in hun bedrijf. Deze ochtend kregen ze te horen dat het voorbij was, een harde klap voor het personeel.

"Sowieso geen leuk nieuws"

"Ik heb een heel slecht gevoel, wat gaat de toekomst nu brengen? Ik werk hier bijna 12 jaar en ben de 50 voorbij. Iedereen is terneergeslagen, er zitten ook koppels die hier werken dus die verliezen beiden hun job", aldus werknemer Franky Vandaele. "Daarbij is het ook nog eens een goede plaats om te werken", sluit de teleurgestelde man af. "We zagen de bui hangen", weet Nico Eeckeloo.

(lees verder onder de foto)

Ook de vakbonden zijn geschrokken. "We wisten dat er iets kwam, maar dit is wel heel drastisch", aldus Henk Deprez van ABVV Metaal en Hans Desmet van ACV-CSC Metea. Arbonia wil de productie verhuizen naar de sites in Duitsland en Nederland. De productie in Zedelgem zou stoppen op 12 juli 2019, net voor het zomerreces. Tegen november 2019 moet de site volledig ontmanteld zijn.

Personeel naar huis, geen acties

"Het bedrijf zat al een tijdje in moeilijkheden. Er werden ook geen investeringen meer gedaan en veel werknemers waren tijdelijk werkloos. Dat er iets ging veranderen wisten we. Dat er nu een intentieverklaring komt om te sluiten, vinden we heel drastisch", aldus Desmet.

(lees verder onder de foto)

Gevestigde waarde in de streek

"Het bedrijf was toch een gevestigde waarde in de streek", vult Deprez aan. "We gaan nu de informatieronde opstarten in het kader van de Wet Renault en proberen een goed akkoord uit de brand te slepen voor ons personeel hier. We plannen geen acties. Vandaag is het personeel wel terug naar huis."

Lees ook: