80 mensen verliezen job bij Vasco in Zedelgem

De Zwitserse bouwgroep Arbonia wil Vasco in Zedelgem, waar radiatoren worden gemaakt, sluiten. Die intentie heeft het bedrijf vandaag bekendgemaakt. Door de sluiting verliezen tegen november volgend jaar 80 mensen hun job.

Dat laat het bedrijf zelf in een mededeling weten. Vasco, opgericht door industrieel Jos Vaessen, werd eerder dit jaar overgenomen door de Arbonia-groep, een Zwitserse totaalleverancier voor de bouw. De productie loopt nog tot 12 juli, via een uitdoofscenario gaat het bedrijf volgend jaar dicht.

Verhuis naar buitenland?

Het bedrijf is van plan de productie in Zedelgem te verhuizen naar Nederland en Duitsland.

In de mededeling zegt de Zwitserse groep dat door de productiecapaciteit te consolideren en te concentreren in geautomatiseerde productievestigingen het zijn competitiviteit wil verhogen. Er zal overleg worden opgestart met de vakbonden over een sociaal plan, aldus nog de groep.

