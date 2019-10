Vrouw (35) doodgereden op E17 in Kortrijk

In Kortrijk is vorige nacht een vrouw (35) doodgereden op de E17, ter hoogte van het Ei.

Het ongeval gebeurde vorige nacht in de richting van Antwerpen. De vrouw uit Kortrijk was uit de auto van haar man gestapt die stilstond op de pechstrook. Op de rechterrijstrook is ze aangereden door de auto van een man uit Waregem.

Niet gedronken en niet te snel

Twee ambulanciers waren toevallig getuige van de feiten. Ze probeerde het slachtoffer nog te reanimeren maar ze stierf ter plekke.

Het parket heeft een deskundige aangesteld om de omstandigheden van het ongeval verder te onderzoeken. Nu al blijkt dat de bestuurder van de aanrijdende auto niet had gedronken en ook niet te snel reed. Waarom het voertuig halt hield op de pechstrook en het slachtoffer uitstapte wordt ook nog onderzocht.