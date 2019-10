"Stoppen op pechstrook is levensgevaarlijk"

Het stoppen en uitstappen op een pechstrook blijft dus levensgevaarlijk, dat is vannacht nog maar eens bewezen. Zowel in Kortrijk als in Brugge is iemand om het leven gekomen.

Er gelden nochtans strikte veiligheidsvoorschriften voor wie door pech op de snelweg zijn auto aan de kant moet zetten. Maar onderzoek toont aan dat bijna de helft van alle automobilisten die regels niet kent of niet toepast. Ook bij leerlingen die hun rijbewijs proberen te halen.

De pechstrook is levensgevaarlijk. Zeker wanneer je in het donker moet uitstappen en de auto’s en vrachtwagens rakelings voorbijscheuren. Uit onderzoek van veiligheidsinstituut VIAS blijkt dat 8 op tien automobilisten zich onveilig voelt op de pechstrook. Toch leeft bijna de helft van alle automobilisten die in panne staan op een pechstrook de veiligheidsvoorschriften niet na. Nochtans is de wegcode duidelijk, zegt Joris Vandecasteele, lesgever van de Ardooise Rijschool.

Ook gevarendriehoek plaatsen

"Het fluohesje heb je best binnen handbereik, steek het bij een geladen auto niet onder de kofferbodem dus. Ook op de pechstrook is het plaatsen van een gevarendriehoek vóór het voertuig verplicht.

Op de snelweg moet je die op 100 m zetten. Op andere gewestwegen is dat 50 m of 30 m in de bebouwde kom. Daar mag je de driehoek ook op het dak van het voertuig zetten.

Loop bij pech zeker nooit de snelweg op om pakweg een losgekomen wieldeksel of andere voorwerpen op te rapen. Rijscholen geven toe dat het niet simpel is om leerling-bestuurders bewust te maken van het gevaar van de pechstrook."

