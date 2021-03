Vrienden nemen afscheid van vermoorde Leander

Een veertigtal vrienden van de vermoorde Leander Quintyn uit Tielt heeft een afscheidsmoment gehouden in het Patersbos in Tielt.

Ze kwamen daar samen omdat het Patersbos zijn lievelingsplek was. De man van 32 werd zaterdagvond in het centrum van Tielt neergestoken en overleed aan de gevolgen van zijn verwondingen in het ziekenhuis.

Op de achtergrond weerklonk zijn lievelingsmuziek. De politie hield vanop afstand een oogje in het zeil. Vrienden van Leander zitten nog met heel veel vragen en hopen op een snelle doorbraak in de zaak, de dader van de dodelijke steekpartij is nog altijd niet gevat. Speurders doen daarom een nieuwe oproep naar getuigen. (Lees verder onder de foto)

Getuigen

Wie beelden van bewakingscamera's heeft of iets zag, kan contact opnemen met de politie op het gratis nummer 0800 30 30 0. Ook mensen die daar tussen 10 uur en middernacht rondreden met een dashcam kunnen zorgen voor nuttige tips. Het volledige opsporingsbericht kan je nalezen op onze website.

