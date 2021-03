Man (33) doodgestoken in Tielt: parket zoekt dader

Het parket heeft een onderzoeksrechter aangesteld voor een moord in Tielt. Een 33-jarige man werd afgelopen nacht op straat neergestoken. Hij is in het ziekenhuis overleden aan de gevolgen van de messteken.

Langs de Felix D’Hoopstraat in Tielt is deze nacht een 33-jarige man neergestoken op straat. De straat is momenteel afgesloten. De politie en het parket zijn momenteel bezig met het onderzoek in de straat. De politie zet een speurhond in en ook een drone om beelden te maken.

Omstandigheden onduidelijk

De precieze omstandigheden zijn nog niet duidelijk. Er zijn nog geen verdachten opgepakt en het parket zal voorlopig niet meer communiceren.

Het dodelijk incident zelf gebeurde op de markt, ter hoogte van een bankkantoor. Het slachtoffer is dan richting de Felix D’Hoopstraat gestrompeld want hij woont daar. Hij is niet meer tot aan zijn huis geraakt. Op het voetpad was er heel wat bloed te zien, volgens de buurtbewoners.

De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar de man overleed nadien in het ziekenhuis.