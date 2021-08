Volg hier live de gemeenteraad in De Panne

Daar wordt gestemd over de politieke toekomst van de gemeente. Blijft de huidige meerderheid met huidig burgemeester Bram Degrieck aan zet? Of wordt het een coalitiewissel waardoor ex-burgemeester Ann Vanheste weer de sjerp mag omgorden?

De gemeenteraads- en OCMW-raadszitting start om 20u00 in de Boare, maar daar is maar een beperkt publiek toegelaten. Inwoners van De Panne kunnen het debat volgen op groot scherm of live via deze link. De livestream is enkele minuten voor de start van de zitting beschikbaar.