De Panne: nieuwe coalitie, Ann Vanheste burgemeester

In De Panne komt er een nieuwe bestuursmeerderheid aan de macht. Het gaat om een coalitie tussen Lijst Burgemeester (DAS en CD&VPLUS) en N-VA.

Ze krijgen de steun van onafhankelijk raadslid Marc Hauspie. "De laatste maanden bleek al meermaals dat de meerderheid van het zetelende college aan het afbrokkelen was", luidt het in een mededeling. Af en toe had een agendapunt de gedoogsteun van de minderheid nodig om aanvaard te worden. Het schip begon een beetje stuurloos rond te dobberen."

Volgende dinsdag wordt een ingediende collectieve motie van wantrouwen voorgelegd aan de raadsleden op een bijkomende gemeente- en OCMW-raad. (Lees verder onder de foto)

Ann Vanheste, die tijdens een vorige legislatuur al burgemeester was, wordt voorgedragen als burgemeester. Schepenen worden Ann Woestijn, Cindy Verbrugge, Bruno Dequeecker Johan Blieck, Pol George. Marc Hauspie blijft gemeenteraadsvoorzitter. De nieuwe bestuursploeg verwerft eenzelfde (krappe) meerderheid van 11 op 21 zetels.

Volgens de betrokken partijen ontspoort het financieel beleid in de badplaats en is er een groeiende ontevredenheid bij het personeel. Daarnaast is er ook kritiek op het toeristische programma, het sociaal beleid en wordt er te nonchalant omgegaan met het democratisch proces en adviezen.

