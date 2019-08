Vliegtuigcrash Wevelgem: 'Zwarte dag' voor luchthavenbedrijf

In Wevelgem is er verslagenheid na de dramatische crash van gisterennamiddag van een sportvliegtuigje. 'Een zwarte dag', reageert Propeller, het luchtvaartbedrijf in wiens opdracht de piloot vloog.

'Propeller betreurt het tragisch ongeluk gisteren op EBKT met de OO-VON waarbij één van onze piloten om het leven kwam', staat te lezen op de Facebookpagina.

'Deze zwarte dag heeft ons allen heel diep geraakt. Onze gedachten gaan vooral naar de familie, vrienden en nabestaanden. Er is zoveel wat we voelen maar zo weinig wat we kunnen zeggen. Pilots never die, they just fly away. RIP Hannes, we gaan je nooit vergeten!'

Bij de crash gisteren stierf de piloot (34) uit Assebroek ter plaatse. Het ging fout toen hij een reclamespandoek wou optrekken om ermee over Waregem Koerse te vliegen.

