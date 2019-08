Voetballer Ruud Vormer van Club Brugge vloog vorige maand nog mee met het vliegtuigje dat gisteren op de luchthaven van Wevelgem is neergestort.

De kapitein vloog mee met een spandoek om de 24.000 abonnees te bedanken. Een filmpje hiervan staat op de Facebookpagina van Club Brugge.

In het filmpje is ook te zien hoe zo'n vliegtuigje een reclamespandoek meetrekt vanop de grond. Bij dit manoeuvre liep het gisterennamiddag fout. De piloot (34) uit Assebroek crashte en stierf ter plekke. Het gaat om een andere piloot dan de man in het filmpje.

