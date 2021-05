Vlaanderen verliest een icoon: reacties op het overlijden van Pieter Aspe

Vlaanderen is diep getroffen door de dood van Pieter Aspe. Zo ook cartoonist Marec, met wie hij jarenlang samenwerkte, en Herbert Flack, die commissaris Van In speelde in de tv-reeks. Ook burgemeester van Brugge en schepen Nico Blontrock reageren.

Heel Vlaanderen rouwt om het verlies van Pieter Aspe, de bestverkopende Vlaamse auteur van misdaadromans. Cartoonist Marec en acteur Herbert Flack, die nauw met hem samenwerkten, blikken terug op zijn leven. "Hij had een enorm contact met zijn lezers. En hij deed er ook iets voor. Hij gaf hen aandacht. Ik heb hem nooit iemand weten wegwuiven", weet Marec.

Herbert Flack werd door Aspe zelf uitgekozen voor de hoofdrol in de televisieserie. Hij spreekt over een prachtig parcours samen, met Brugge als centrumpunt.

Vooral Brugge diep geschokt

In het leven van Pieter Aspe was Brugge ook werkelijk de rode draad. De stad waar hij vertrok, maar waarnaar hij op het einde ook terugkeerde. Aspe werkte ook twaalf jaar lang als conciërge van de Heilige Bloedkapel in Brugge. Intussen ging hij aan het schrijven om zijn zinnen te verzetten. "Pieter, Pierre, was oud-leerling van het Brugse St.Leocollege, was conciërge van de H.Bloedkapel maar vooral een fantastisch auteur die een echte ambassadeur was voor onze stad", zo reageert de burgemeester in een facebookpost.

Heel wat van de misdaadromans van de overleden thrillerauteur hebben Brugge dus als decor, al spreekt schepen van Cultuur Nico Blontrock over een haat-liefdeverhouding. Pieter Aspe voelde zich wat misprezen, en had veel moeite met het massatoerisme in de stad. Toch bracht stad Brugge een eerbetoon: deze morgen weerklonk de introtune van de serie Aspe door de straten, vanuit het belfort op de Grote Markt.

Ook de inwoners van Brugge hadden een bijzondere band met Aspe. Enkele reacties (lees verder onder de video):

Ook Crevits en Jambon reageren

Hilde Crevits betuigt op haar facebookpagina haar medeleven. "Een groot verlies van een groot auteur... Zijn schrijfkunsten blijven leven in mijn boekenkast. Sterkte aan de familie en vrienden van Pieter Aspe", klinkt het.

"Pieter Aspe is veel te vroeg van ons heengegaan", zo reageert ook Vlaams minister-president en minister van Cultuur Jan Jambon op Twitter op het overlijden van auteur Pieter Aspe. "De meest succesvolle Vlaamse thrillerauteur van de voorbije jaren. Met meer dan 3 miljoen boeken, in vele talen vertaald. Hij was een innemend man met een virtuoze pen. Diep medeleven aan familie en vrienden", aldus Jambon.

