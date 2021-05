Schrijver Pieter Aspe overleden op 68-jarige leeftijd

Aspe kampte al sinds vorige zomer met gezondheidsproblemen. Na een ziekbed van twee weken is hij overleden in het AZ Sint-Jan in Brugge. Daar verbleef hij vorig jaar ook al ruim twee weken met longproblemen.

Pieter Aspe was een van de succesvolste schrijvers in Vlaanderen van de afgelopen decennia. Hij geldt als één van de grondleggers van het misdaadgenre in Vlaanderen en verwierf onder meer bekendheid met zijn thrillers rond commissaris Pieter Van In. Zijn werk werd in tien talen vertaald. In 2010 kreeg Aspe de Hercule Poirot Oeuvreprijs voor zijn gehele oeuvre.

De 10-delige tv-reeks Aspe is gebaseerd op de boeken en personages van Pieter Aspe. Van zijn boeken werden wereldwijd meer dan 3,5 miljoen exemplaren verkocht. In 2018 richtte hij zijn eigen uitgeverij op, Aspe NV. In 2020 vierde hij 25-jarig schrijverschap.

Pieter Aspe laat zijn echtgenote Tamara na, en twee dochters uit een eerder huwelijk. De uitgeverij meldt dat de uitvaartplechtigheid zal plaatsvinden in besloten kring.