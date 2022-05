Vissterfte op Schelde tussen Spiere en Kerkhove

De eerste dode vissen zijn afgelopen weekend gemeld in Kerkhove, maar ook in Spiere-Helkijn waren al dode dieren gemeld. "Ze komen wellicht afgedreven vanuit Frankrijk," zegt Philip Stichelbout van brandweerzone Fluvia.

zuurstoftekort

Het is niet de eerste keer dat er vissterfte is aan het sluizencomplex in Kerkhove. Twee jaar geleden haalde de brandweer kilo's dode brasem uit het water, na een vervuiling in Frankrijk. Toen was een hele lading bietenpulp in het water beland, wat tot grote vervuiling voor de vissen leidde.

De oorzaak nu is nog niet duidelijk, maar mogelijk heeft het warme weer van de voorbije weken een rol gespeeld. In combinatie met plots regenval kan dat geleid hebben tot plots zuurstoftekort voor het visbestand. Bij plotse hevige regen of onweer komt dat het zuurstofarme water naar boven, en dan raken de vissen in nood.

Reactie De Vlaamse Waterweg

"De vissen die uit het water gehaald zijn bleken al enkele dagen dood," zegt Liliane Stinissen van de Vlaamse Waterweg. "Dus ook wij vermoeden dat de oorzaak te vinden is in Wallonië of Frankrijk. Vervuiling in onze regio is er in elk geval niet vastgesteld. Onze mensen volgen de situatie nauwer op, en signaleren het meteen als ze dode vissen vinden."

Lees ook: