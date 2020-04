De Vlaamse Waterweg plaatste vanmorgen zuurstofpompen in de Schelde, één aan de sluis in Kerkhove bij Avelgem, en één in de jachthaven. De pompen moeten massale vissterfte vermijden.

Stroomopwaarts in Frankrijk is door een dijkbreuk een grote hoeveelheid bietenpulp in het water terecht gekomen. Dat pulp zorgt voor een zuurstoftekort in het water. En nu komt de vervuiling onze richting uit. In 2010 was zuurstofgebrek al eens de oorzaak voor massale vissterfte in de Schelde. Dit willen ze nu vermijden.