Verdachte van moord op Vietnamese vrouw in Geluwe blijft aangehouden

De verdachte van de moord op een Vietnamese vrouw blijft aangehouden. Dat meldt het Ieperse parket vrijdag. Het verkoolde lichaam van het slachtoffer werd in 2016 in een gracht in Geluwe gevonden.

De 29-jarige man verscheen vrijdag opnieuw voor de raadkamer in Ieper en die besliste dat hij aangehouden blijft. De man uit Zonnebeke werd begin november gearresteerd op verdenking van moord op de Vietnamese vrouw. Het verkoolde lichaam van het 28-jarige slachtoffer werd eind 2016 aangetroffen langs de weg in het West-Vlaamse Geluwe.

De verdachte bekende al snel dat hij betrokken was bij het overlijden. Hij leerde het slachtoffer in 2016 kennen in Japan en zou haar in november hebben uitgenodigd om naar België te komen.

De moord hield het parket al een tijd bezig. In april maakten speurders nog een gezichtsreconstructie waaruit bleek dat het slachtoffer een vrouw van Aziatische origine was, maar het was een telefoontje van de Vietnamese ambassade die het dossier in een stroomversnelling bracht. Over het motief van de moord kan het parket niets zeggen.

