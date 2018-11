Verdachte van moord in Geluwe opgepakt

De politie heeft vanmorgen in Zonnebeke een verdachte van de moordzaak in Geluwe opgepakt. Het gaat om een man van 29.

Op oudejaar 2016 werden de verkoolde restanten van een vrouwenlichaam teruggevonden. Een jager uit Waregem vond die in een gracht aan de voet van een berm, vlakbij een brug over de A19 in Geluwe.

De identiteit van de vrouw bleef tot voor kort onbekend. Met een 3D-gezichtsreconstructie hoopten de speurders te weten te komen wie de vrouw was. De jonge Aziatische vrouw was klein van gestalte en had opvallend gelakte teennagels. Ook haar bijzonder Japans uurwerk waar er maar 500 stuks van gemaakt zijn, sprong in het oog.

Blijkt nu dat het gaat om een Vietnamese vrouw van 30 die in Japan woonde. Daar leerde ze de Zonnebekenaar kennen, die haar overtuigde om samen met hem naar ons land te komen. Het gerecht denkt nu dat hij de vrouw twee jaar geleden heeft gedood. Hij wordt op dit moment ondervraagd.

De doorbraak kwam er na een vraag van de Vietnamese ambassade, die op zoek was naar een vrouw die bijna twee jaar vermist is.