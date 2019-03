Verdachte van inbraak geklist in De Haan

De politie van Bredene en De Haan heeft vannacht een verdachte opgepakt van de inbraken die al geruime tijd aan de gang zijn in de Concessiewijk in De Haan. Het zou gaan om een 63-jarige Belg uit het Brusselse.

Iets na 5 uur merkte een politiepatrouille een man op in de wijk. Na een uitgebreide controle van de verdachte vond de politie inbrekersmateriaal en werd de man vervolgens gearresteerd. Later bleek de man ook nog geseind te staan voor een bevel tot gevangenneming.

De man werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter te Brugge en aangehouden. Hij komt in aanmerking voor 10-tallen feiten in dezelfde wijk in De Haan.