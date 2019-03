Inbraken wijk De Haan: dieven blijven slapen

In De Haan is er een inbrakenplaag in de Concessiewijk waar heel wat tweede verblijvers wonen. Dat schrijft Het Nieuwsblad. Sinds augustus werd daar al 54 keer ingebroken of geprobeerd om in te breken.

“De daders spenderen er telkens de nacht en eten de voorraad op”, aldus de politie. Het gaat om 30 effectieve inbraken en 24 inbraakpogingen sinds augustus vorig jaar. De meeste villa’s in de chique wijk zijn tweede verblijven. De daders breken er telkens binnen en blijven er één of meerdere nachten slapen.

Zelden iets gestolen

“Wat er voorhanden is van eten en drinken gaan ze ook consumeren”, zegt Patrick Broucke van de lokale politiezone Bredene/De Haan. “Er wordt zelden iets gestolen. En afgezien van de braakschade blijft ook de materiële schade telkens beperkt. Maar voorlopig tasten we een beetje in het duister van de precieze redenen voor de inbraken.”

Weinig sociale controle

Voor inbrekers is de Concessiewijk een interessante wijk omdat daar maar weinig huizen permanent bewoond zijn. De sociale controle in de oude villawijk is dan ook zeer beperkt. Vaak worden de inbraken pas een tijdje later ontdekt, wanneer de eigenaars opnieuw naar de kust afzakken.

Controleactie

Gisteren heeft de politie een grote gerichte controleactie gehouden. Met 43 politiemensen, twee ruiters en een politiehond werden de 680 woningen in de wijk allemaal gecontroleerd. “Daarbij hebben we nog een inbraak en een inbraakpoging vastgesteld”, aldus commissaris Broucke in Het Nieuwsblad.