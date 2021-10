Verdachte Fransman vrij onder voorwaarden na steekpartij

In de zaak van de dodelijke steekpartij in de prostitutiebuurt van Oostende afgelopen weekend, heeft de Brugse raadkamer een 34-jarige Fransman onder voorwaarden vrijgelaten.

Het parket ging niet in beroep tegen die beslissing. Een andere 31-jarige Fransman blijft wel een maand langer in de cel op verdenking van moord.

De feiten speelden zich in de nacht van zaterdag op zondag oktober af in de Vooruitgangstraat. Een 30-jarige Fransman kreeg het rond 5.45 uur aan de stok met twee landgenoten. Bij de steekpartij liep het slachtoffer levensbedreigende verwondingen op. Hij werd nog overgebracht naar het ziekenhuis, maar daar is hij een uur later aan zijn verwondingen bezweken. De messteek van tien centimeter diep had zijn hart doorboord.

Reconstructie

Uit de eerste verklaringen bleek dat een banaal conflict aan de basis van de steekpartij lag. Volgens de verdachten kwam het slachtoffer als eerste agressief uit de hoek. Mogelijk ging het conflict over een sigaret, maar de verdachten van stelden ook dat het slachtoffer racistisch uit de hoek kwam. C.B. (31) gaf toe dat hij de fatale messteek toediende, maar beweerde dat het per ongeluk gebeurde toen hij tijdens de schermutseling op het slachtoffer viel. In dat kader werd donderdagochtend al een wedersamenstelling van de feiten gehouden. Nieuwe elementen zou die reconstructie niet opgeleverd hebben.

"Niets te maken met steekpartij"

Beide verdachten werden door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van moord. Meester Suzy Cooleman vroeg vrijdag aan de raadkamer echter met succes om M.S. (34) onder voorwaarden vrij te laten. Hij bleef in tegenstelling tot zijn kameraad ter plaatse en zou zelfs de hulpdiensten gebeld hebben. Met de steekpartij zelf had hij volgens de verdediging niets te maken.

