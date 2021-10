Fransman sterft na steekpartij in Oostendse prostitutiebuurt

Een 30-jarige Fransman is zondagochtend overleden aan de gevolgen van een steekpartij in de Oostendse prostitutiebuurt. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge.

Er werden twee mogelijke verdachten opgepakt, maar het is nog niet duidelijk hoe de feiten zich hebben afgespeeld.

De steekpartij deed zich rond 5.45 uur voor in de Vooruitgangstraat. Een 30-jarige Fransman liep daarbij levensbedreigende verwondingen op. Het slachtoffer werd nog overgebracht naar het ziekenhuis, maar daar is hij ruim een uur na aankomst aan zijn verwondingen bezweken. Bij het incident zouden nog twee andere Fransen betrokken geweest zijn. Ze werden gearresteerd, maar het is voorlopig nog onduidelijk hoe de vork precies aan de steel zit.

Het onderzoek naar de precieze omstandigheden en naar hun eventuele betrokkenheid bij de feiten is volop bezig. In dat kader werd door het parket voor moord een gerechtelijk onderzoek onder leiding van een onderzoeksrechter gevorderd.