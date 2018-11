Vakbonden verrast door herstructurering Barco

240 jobs wereldwijd, waarvan 55 banen in Kortrijk en Kuurne, worden in vraag gesteld, waarmee het bedrijf wil inspelen op een veranderende globale markt en markttendensen.

Barco benadrukt dat het niet om naakte ontslagen gaat maar dat de functies zullen worden herbekeken. Toch zijn de vakbonden verrast en bevreesd dat er in het personeelsbestand zal gesnoeid worden.

"Niet het verhaal dat we willen horen"

"We hebben vernomen dat Barco van plan is om het bedrijf slanker en wendbaarder te maken om op die manier meer winst te genereren. We hebben dat als vakbond al veel gehoord en zouden liever hebben dat het bedrijf groeit, meer omzet haalt en zo meer winst maakt. Maar als ze dat wil doen door te snijden in het personeel, dan is dat niet het verhaal dat wij willen horen", aldus Jelle D'hondt van vakbond BBTK, die vindt dat er meer moet geïnvesteerd worden in personeel om op die manier mee te evolueren in de technologiesector. "We willen de plannen goed tegen het licht houden om te kijken wat er kan en niet kan. Barco heeft een lange traditie als het op overleg aankomt. We kunnen zeker spreken en hopelijk brengt ons dat tot een bevredigende oplossing."

"We willen wel snel duidelijkheid over de 54 banen die in vraag wordt gesteld. We waren op de hoogte van een efficiëntie-oefening, maar dat dit het nieuws zou zijn, hadden we niet verwacht", aldus Karel Hoorelbeke, LBC-secretaris. "We zien wel dergelijke oefeningen in andere beursgenoteerde bedrijven, vaak om de aandeelhouders tevreden te stellen. We willen in ieder geval zoveel mogelijk banen redden."

Vakbonden zijn verrast door de 240 bediendenjobs die sneuvelen bij #Barco waarvan 55 in België #Kortrijk #Kuurne. Meer @FocusWTV pic.twitter.com/XykURX8ghh — Kate Baert (@katebaert) November 7, 2018

