Barco schrapt 240 jobs, 55 jobs in ons land

Barco noemt het een herstructurering om beter in te spelen op de veranderende markttrends. In de loop van volgend jaar moeten er dus wereldwijd 240 jobs verdwijnen, 55 in ons land, allemaal bedienden.

"We engageren ons naar de werknemersvertegenwoordigers van de verschillende regio’s waar we actief zijn, om in een constructieve dialoog dit plan te bespreken en om geschikte oplossingen te vinden in het belang van alle mogelijk betrokken werknemers," zegt Jan De Witte van Barco.

De herstructurering is het gevolg van een programma dat Barco heeft uitgerold om efficiënter te werken. Het wil tegen 2020 de directe bedrijfskosten met 20 miljoen euro verminderen.

Later meer.