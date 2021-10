In Torhout heeft een twintiger met psychische problemen zich deze namiddag urenlang verschanst in z’n woning in de Rembrandtlaan, in de buurt van het station.

De jongeman had de politie bedreigd, vermoedelijk met een mes. De speciale interventiediensten kwamen ter plaatse. De buurt was hermetisch afgesloten. De man was alleen thuis. Het was vermoedelijk z’n familie die de politie had verwittigd. Rond 18u konden de speciale eenheden de man overmeesteren. Hij is met een ziekenwagen afgevoerd. Het voorval doet denken aan een gelijkaardige zaak in Tielt, begin deze maand.

