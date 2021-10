Tielt: Gewapende man overmeesterd, hij wordt verdacht van poging moord

In Tielt is een gewapende man van 42 door de politie overmeesterd in een woning in de Stationsstraat. De buurt was al sinds 11u afgesloten. De agressieve man heeft een politiepatrouille tijdens een interventie bedreigd met een boog. Het parket zal hem verhoren op verdenking van poging moord.

Boog gericht op politiemensen.

Het incident begon vanmorgen bij een interventie van de politiezone Tielt. Toen een patrouille de man van 42 wilde benaderen, maakte hij gebruik van een boog tegenover de politiemensen. De bijzondere interventie-eenheden werden ter plaatse geroepen en de politie bracht een veiligheidsperimeter aan rond de woning van de man. De scholen in de buurt moesten de leerlingen een tijdje binnenhouden van de politie. Over de middag mochten ze dan toch de school verlaten via een alternatieve weg..

Overmeesterd door politie

Iets over 14u is de man overmeesterd door de agenten van het Speciale Interventieteam. Achteraan het huis kan je duidelijk zien dat een raam is stuk geslagen tijdens de interventie (zie foto's hieronder). Hij is in een busje van de politie weggebracht. De man zal worden verhoord op verdenking van poging tot moord.