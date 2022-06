Tweedeverblijvers in De Panne moeten luxebelasting betalen

Al jaren is de taks op tweede verblijven voer voor discussie in De Panne. De inwoners moeten geen gemeentebelasting betalen, maar tweedeverblijvers moeten wel een taks betalen. Eerder vond de rechter dat een schending van het gelijkheidsbeginsel. De Panne maakte er toen een 'luxebelasting' van. Nu heeft de rechtbank van Brugge dus beslist dat dat voldoende is om de tweedeverblijvers ongelijk te geven. Volgens De Panne gaat het niet per se om een taks op tweede verblijven. Wel om een belasting op wooneenheden zonder domicilie. "Toch een belangrijke nuance, want het lijkt alsof dit alleen voor tweedeverblijvers is. Neen, dit geldt ook voor Pannenaars." Ook in Koksijde en Knokke-Heist is er zo'n tweedverblijfstaks. Vorig jaar waren er meer dan duizend bezwaren tegen die taks in Koksijde. De gemeente blijft nu in beroep gaan daartegen. Lees ook: Test Aankoop daagt kustgemeenten voor de rechter voor taks op tweede verblijven

"Tweedeverblijvers zijn melkkoe van kustgemeenten"