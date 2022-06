Dat gebeurt nu al zo. En in de overgrote meerderheid van de gevallen trekt de gemeente ook aan het langste eind. De procedurekosten zijn dan voor de klagers. Gisteren gaven we nog mee dat vorig jaar meer dan duizend bezwaren zijn ingediend tegen de tweede verblijfstaks in Koksijde. Recent vorige maand nog stelde de Brugse rechtbank de gemeente in het gelijk in meerdere vonnissen.

