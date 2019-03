Tweede composietbrug geplaatst aan Canadabrug

Waterwegbeheerder De Vlaamse Waterweg plaatst een tweede fietsers- en voetgangersbrug naast de Canadabrug in Brugge.

De bestaande houten bruggen waren erg beschadigd en worden vervangen door nieuwe exemplaren uit composiet. Een maand geleden werd de eerste brug al geplaatst en nu is de tweede aan de beurt. Innovatieve sensoren Composietbruggen zijn licht, stevig en niet gevoelig voor corrosie. Bovendien is de levensduur van composiet 100 jaar en vraagt het materiaal weinig onderhoud.

Meetsensoren

In de tweede brug, die nu geïnstalleerd wordt, werden er tijdens de fabricage meetsensoren in het brugdek ingewerkt. De Vlaamse overheid hoopt zo veel bij te leren over het gedrag van deze bruggen op de korte maar vooral ook de lange termijn. De overheid wil de komende jaren namelijk nog meer met composietmaterialen werken.

Intussen wordt ook gewerkt aan de Canadabrug zelf. De werken zitten op schema en zouden eind april klaar moeten zijn.

