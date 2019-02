Langste composietbrug ter wereld in Brugge

In Brugge is de eerste van twee nieuwe fiets- en voetgangersbruggen geplaatst naast de Canadabrug, in de volksmond ook wel bekend als de Buffelbrug. De bestaande houten bruggen waren zwaar beschadigd en een vervanging drong zich op.

De nieuwe bruggen zijn gemaakt uit composiet, een glasvezelversterkte kunststof, en dat is een primeur voor de regio. Met een lengte van 42 meter zijn ze bovendien de langste fiets- en voetgangersbruggen uit één stuk ter wereld. De nieuwe bruggen komen uit Rotterdam en bieden heel wat voordelen in vergelijking met klassieke exemplaren.

Hélène Vermeulen, De Vlaamse Waterweg: "Vandaag hebben we de eerste van twee fietsersbruggen naast de Canadabrug geplaatst. De nieuwe brug bestaat uit composiet. Dat is een licht maar heel stevig materiaal, niet gevoelig voor erosie. Het is flexibel en snel te installeren. Zo’n brug zou 100 jaar meegaan, dus dat is heel lang."