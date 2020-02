Twee verdachten gevat na schietpartij

Het slachtoffer werd gevonden aan haar woning in de Breestraat. Ze werd getroffen door twee kogels en is kritiek. Twee verdachten zijn opgepakt. Een man van 31 uit Temse belde zelf de hulpdiensten en kwam zichzelf aangeven. Zijn vriendin van 25, die ook uit Temse komt, werd later opgepakt. Blijkbaar stonden haar wagen en nummerplaat geseind. Over de omstandigheden van de schietpartij is nog niets bekend en van het wapen is geen spoor. Wie precies geschoten heeft, is nog niet duidelijk.

Het koppel wordt vandaag voor de onderzoeksrechter geleid. Het slachtoffer verkeert nog steeds in kritieke toestand.

