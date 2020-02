Vrouw in levensgevaar na schietpartij in Wielsbeke

Een vrouw van 72 is vanmiddag levensgevaarlijk gewond geraakt bij een schietpartij in Wielsbeke.

Zij werd door twee kogels geraakt en werd op straat gevonden aan haar statige villa in de Breestraat. Het parket is ter plaatse. Een man werd opgepakt door de politie en werd in de boeien geslagen. Verdere info ontbreekt nog. Het parket is karig met commentaar. Bij het huis kwamen ook twee takelwagens aangereden, maar waarom zal moeten blijken.