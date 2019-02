Trajectcontroles bijna actief, politie weigert boetes uit te schrijven

Volgende week zal het Agentschap Wegen en Verkeer de camera’s ijken voor de zes trajectcontroles in en rond Diksmuide. Maar de politie weigert, als die controles operationeel zijn, boetes uit te schrijven.

Omdat de opbrengsten naar Brussel gaan, en omdat er maar twee trajecten – in Woumen en Esen – geschikte locaties zijn, volgens de stad en de politie. Burgemeester Lies Laridon: "De dure installaties op de andere vier locaties - met een kostprijs van 140.000 euro per traject - schieten hun doel voorbij. Ze controleren zones waar nauwelijks bewoning is. Wij zijn absolute voorstander van snelheidscontroles, maar vragen rationele inplantingen zoals trouwens ook onze inwoners dat willen", aldus Laridon. "Die inplantingen nu, leiden tot absurde situaties."

Er zijn trouwens nog twee bijkomende trajecten gepland, tussen Woumen en Merkem en op de weg van Pervijze naar Veurne. En ook met die locaties zijn stad en politie het niet eens.

"Gehoord maar niet geluisterd"

Lies Laridon: "Op aandringen van de politie kwam er begin december vorig jaar een overleg met AWV. Hieruit bleek dat AWV bijkomende installaties plant op de N35 tussen ’s Heerwillems en het begin van de bebouwde kom van Pervijze en op de N369 tussen De Kippe en De Blankaart. De politie heeft aangedrongen om deze investeringen niet op deze locaties door te voeren maar wel op de Nieuwpoort-, de Veurne- en de Schoorbakkestraat in Pervijze. Het overleg blijkt een maat voor niets te zijn geweest. We hadden ook ernstige twijfels over de ongevallencijfers die AWV hanteert om de installatieplaatsen te verantwoorden. AWV heeft ons wel gehoord maar heeft niet geluisterd”.

Reactie AWV

"Wij zijn ons bewust van de bezorgdheden van het stadsbestuur en de lokale politiezone", reageert het Agentschap Wegen en Verkeer. "Zij waren inderdaad niet betrokken bij het vastleggen van de locaties, maar ze zijn achteraf wel betrokken bij de finetuning ervan. De reden hiervoor is dat de Vlaamse overheid de trajectcontroles 100 procent financiert en daardoor ook zelf bepaalt waar ze die wil inzetten. Wij houden voor de locatiebepaling rekening met tal van parameters, zoals ongevalsgegevens maar ook de lokale situatie van de weg", aldus het Agentschap Wegen en Verkeer.

"De locaties in Diksmuide zijn gekozen, omdat we daar snel kunnen schakelen. Op deze locaties hebben we immers de omvorming van de vaste flitspalen naar trajectcontroles gerealiseerd."

AWV betreurt dat de lokale politiezones geen boetes wil uitschrijven, vooral om trajectcontroles al hun dienst hebben bewezen voor de verkeersveiligheid. "Een lokale politiezone kan voor de verwerking van de boetes van trajectcontroles ook altijd inschrijven op een Gewestelijk Verwerkingscentrum van de federale politie", merkt AWV op.

