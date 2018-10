"Trajectcontrole op verkeerde plaatsen", zegt Diksmuide

Daar staan al camera's, maar volgens het stadsbestuur staan ze niet echt op plaatsen waar de meeste (dodelijke) verkeersslachtoffers vallen. Volgens burgemeester Lies Laridon zullen ze dan ook weinig bijbrengen aan de verkeersveiligheid. Op de zes zones is er de voorbije vijf jaar maar één dodelijk slachtoffer gevallen en dat had niet eens met overdreven snelheid te maken. "De mensen willen dat dorpskernen en scholen gevrijwaard blijven. Nu gebeuren ze in de velden waar er in verleden weinig ongevallen gebeuren. Er is te weinig overleg gepleegd", zegt ze.