Toewijzingsstop in Poelkapelle, Fedasil belooft ook actieplan

Het overleg vanmiddag kwam er na twee zware vechtpartijen in twee dagen tijd in het asielcentrum. Burgemeester Cool vroeg al om snelle actie om nieuwe incidenten te vermijden, en was tevreden na afloop: hij kon zijn verwachtingen overmaken aan Fedasil, en heeft dat zo ook al laten weten aan staatssecretaris voor asiel en migratie Sammy Mahdi. (lees verder onder de foto)

"Ik heb het gevoel dat het conflict zo goed als opgelost is," zegt Sofie Desseyn van Fedasil. "Gisteren hebben de groep Afghanen en Palestijnen ook elkaar de hand geschud. Dus het ziet er naar uit dat de situatie weer rustig aan het worden is."

Toewijzingsstop

Fedasil werkt wel aan een actieplan. "In die 11 jaar hebben wij nog nooit zo'n incident gehad. Ik denk dat dat een teken is dat wij al altijd heel sterk preventief inzetten. Momenteel is er een toewijzingsstop. Dat wil zeggen dat er geen nieuwe bewoners bijkomen. We zijn ook volop bezig gesprekken aan het voeren met de bewoners om te achterhalen wat de reden is van het incident en wat we kunnen doen om dergelijke zaken in de toekomst te vermijden."

Negen amokmakers van de vechtpartijen de voorbije twee dagen zijn intussen in andere centra geplaatst.

