Vechtpartij asielcentrum Poelkapelle: verboden wapens ontdekt

In het asielcentrum in Poelkapelle is dinsdagnamiddag een zware vechtpartij uitgebroken. De politie kwam massaal ter plaatse.

"Het ging om een conflict tussen Afghaanse en Palestijnse bewoners", bevestigt Glenn Verdru van de politiezone Arro Ieper.

"We werden opgeroepen voor een massale vechtpartij", vertelt Verdru. "Het ging om een conflict dat al langer sluimerde tussen Afghanen en Palestijnen. Eerder die ochtend was er al een tussenkomst van een patrouille nodig." Er zouden tussen de veertig en honderd personen betrokken zijn bij de knokpartij, maar niemand raakt gewond. Er circuleerden berichten dat het een conflict met Oekraïners zou zijn, maar dat bleek niet te kloppen.

Boksbeugels

"De massale aanwezigheid van onze ploegen heeft een verdere escalatie kunnen voorkomen", aldus Verdru. "Vijf heethoofden werden opgepakt en meegenomen voor verhoor. Zij hadden verboden wapens op zak zoals boksbeugels." Nadat de rust in het asielcentrum was teruggekeerd, deed de politie een uitgebreide rondgang door de gebouwen naar extra wapens. Ook de bussen die toekomen, worden uitgebreid gecontroleerd.

Het is niet de eerste keer dat de politie moet ingrijpen bij een vechtpartij in het asielcentrum, maar een handgemeen met veertig betrokkenen is uitzonderlijk. De politie zal deze nacht geregeld patrouilleren in de buurt.