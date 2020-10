Toerisme in Westhoek ongerust over stopzetting ferrylijn naar Hull

De toeristische sector is niet gerust in de mogelijke stopzetting van de passagiersferrylijn tussen Zeebrugge en het Britse Hull. Onder meer Talbot House in Poperinge vreest grote gevolgen.

Vanmorgen raakte bekend dat P&O wellicht stopt met passagiersvervoer tussen Zeebrugge en Hull. Dat kan grote gevolgen hebben voor het toerisme in de Westhoek, als de coronacrisis achter ons ligt, klinkt het bij Talbot House in Poperinge.

"Verliezen deel van de markt"

"Het is de laatste ferrylink die we hebben in de provincie en die is vitaal voor de komst van zowel individuele toeristen als autocars met scholen uit noord-Engeland en vooral Schotland," zegt Simon Louagie. Andere optie voor hen is omrijden via Dover en zo het kanaal over naar Calais, maar dat is een te grote omweg. (lees verder onder de foto)

"De dreiging is dus reëel dat we een groot deel van de markt verliezen," zegt Louagie. "We zijn al druk in overleg met enkele touroperators hierover en we hopen op overleg met hogere instanties. "Voor Talbot House zelf is P&O ook een belangrijke partner: onze vrijwilligers maken gratis gebruik van hun diensten."

Lees ook: