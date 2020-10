Einde van passagierslijn Zeebrugge naar Hull?

Personeel en bemanning hebben te horen gekregen dat de verbinding naar Hull permanent zou sluiten voor passagiers. De dienst werd opgestart in 1974 en de Pride of Bruges en Pride of York zijn nu de derde generatie zusterschepen die op de lijn actief zijn. Beide schepen werden gebouwd in 1987 en werden vanaf 2002 ingezet op de dienst vanuit Zeebrugge richting Hull. Over de vrachtlijn naar Hull is nog niets bekend. Wellicht verlaten de Pride of Bruges en Pride of York op het einde van het jaar de vloot van P&O Ferries.

Seaway (Calais – Dover) niet meer terug zullen keren. De Brexit en de Coronacrisis zouden aan de basis liggen van deze beslissing.

Lees ook: