Toch vergoeding voor eigenaars van huizen met droogteschade

In de Kamercommissie Economie is vandaag een wetsvoorstel unaniem goedgekeurd waardoor mensen die scheuren hebben in hun woningen door droogte dan toch een schadevergoeding zullen krijgen via hun brandverzekering.

Het gaat om een interpretatieve wet op een wet uit 2005.

Het was de Kortrijkse CD&V-afdeling die in maart 2020 de kat de bel aanbond met een infomoment voor gedupeerden. Met meer dan 70 schadegevallen ging de partij aankloppen bij de hogere overheid. Parlementslid Melissa Depraetere uit Harelbeke (Vooruit) zette het werk verder met een wetswijzing als resultaat.

"Verzekeraars mogen zelf oordelen of een grondverzakking geheel of gedeeltelijk te wijten is aan een menselijk of natuurlijk fenomeen. Helaas beweren sommige verzekeraars dat het krimpen van de grond geen verzakking is. Bovendien menen die verzekeraars dat het niet bewezen is dat de krimp van de bodem te wijten is aan de droogte," zegt ze.

De grond rond Kortrijk, maar ook in Diksmuide bijvoorbeeld bestaat uit kleilagen, die kunnen krimpen door droogte en warmte. Daardoor zakken de huizen wat in en ontstaan er scheuren. De laatste drie jaar hebben heel wat tientallen huizen rond Kortrijk, Rollegem, Bellegem en Aalbeke veel last van scheuren. De scheuren komen er volgens experten door de extreme droogte.

Geen achterpoortjes meer

Eind juni legde Melissa Depraetere (Vooruit) een wetsvoorstel neer over deze problematiek. Het gaat om een interpretatieve wet die de achterpoortjes moet sluiten. "In plaats van hun job te doen, zoeken verzekeraars al jarenlang achterpoortjes om tienduizenden euro’s niet uit te betalen aan gedupeerden. Het is oneerlijk dat personen die hun huis zien wegzakken, buiten eigen wil of toedoen, niet de garanties krijgen op een correcte compensatie. Door deze interpretatieve wet goed te keuren sluiten we de achterpoortjes en zijn huiseigenaars beter beschermd."

