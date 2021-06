Oplossing in de maak voor woningschade door droogte

Als uw woning scheuren of barsten vertoont door de aanhoudende droogte, dan zal dat in de toekomst door de verzekering betaald moeten worden.

Eigenlijk moet dat nu ook al, maar veel verzekeraars vinden achterpoortjes in de wetgeving. Federaal volksvertegenwoordiger Melissa Depraetere (Vooruit) uit Harelbeke wil daar komaf mee maken. Ze heeft vandaag een wetsvoorstel ingediend die alle achterpoortjes moet sluiten. "Verzekeraars zeggen dat die verzakkingen er niet komen door de droogte. Nochtans is dat heel duidelijk bewezen. Maar het klopt dat die link niet letterlijk in de wet wordt gemaakt. Daar zorgen wij nu wel voor. Zo zijn er geen interpretatieverschillen meer mogelijk," zegt ze

Ook oude gevallen worden gedekt

Eddy Willocx uit Oostkerke bij Diksmuide had tot 2016 geen enkel probleem met zijn woning. Maar toen volgden een aantal droge zomers. De ene barst na de andere volgde, zowel binnen als buiten. Voor hem is het duidelijk, de schade is veroorzaakt door de droogte. "We staan op kleigrond. Door het krimpen van de klei komen de bakstenen los en alles volgt."

Ook oudere gevallen, zoals dat van Eddy, zouden door het wetsvoorstel gedekt worden. Melissa Depraetere heeft er alvast goeie hoop op dat haar voorstel goedgekeurd wordt, liefst nog deze zomer. De aanpassing van de wet zou ook goed zijn voor zo’n 150 gezinnen uit de Kortrijkse regio. Ook zij hebben door de droogte heel wat schade geleden. Eén persoon stapte al naar de rechtbank, en kreeg gelijk.

Lees ook: