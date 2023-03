Tien verkrachtingen per dag in West-Vlaanderen, Zorgcentrum na Seksueel Geweld bestaat nu een jaar

In onze provincie zijn er gemiddeld tien verkrachtingen per dag. Dat is een schatting, want niet alle slachtoffers stappen naar de politie. Toch vinden ze meer en meer de weg naar het Zorgcentrum bij het ziekenhuis AZ Delta in Rumbeke. Op een jaar tijd waren dat er bijna 400.

Morgen 8 maart, op Internationale Vrouwendag, bestaat het Zorgcentrum na Seksueel Geweld in Rumbeke bij Roeselare een jaar. Het centrum is het enige in onze provincie. Slachtoffers krijgen er discreet alle nodige hulp.

Ook van politie en gerecht die de nodige bewijzen verzamelen zodat meer daders worden veroordeeld.

"Schrikwekkende cijfers"

Op een jaar tijd ving het centrum 400 slachtoffers op, ofwel gemiddeld één per dag. In zeven op de tien gevallen gaat het om verkrachting of een poging tot. (Lees verder onder de foto.)

"De cijfers zijn schrikwekkend. Er zijn naar schatting tien verkrachtingen per dag in onze provincie. Vroeger werden de mensen van het kastje naar de muur gestuurd. Nu is er het Zorgcentrum en kunnen ze ook een aangifte doen bij een zedeninspecteur. Alle diensten zijn verenigd", zegt minister van Justitie Vincent Van Quickenborne.

Minderjarig

Een op de drie slachtoffers is minderjarig. Vaak gaat het om schrijnende toestanden waar alcohol en drugs een rol spelen. Slachtoffers kunnen 24 op 24, 7 op 7 gratis terecht in het centrum.

"We zorgen voor hun veiligheid en indien nodig voor een opname, als er geen goede thuissituatie is. We zorgen er ook voor dat er geen contact is, zodat de daders hier niet kunnen komen. We beschermen de patiënten op en top", vertelt Lieven Wostyn van het zorgcentrum.

Bewijsmateriaal

Bedoeling van het centrum is ook om verdachten te identificeren en beter bewijsmateriaal te verzamelen zodat meer daders worden veroordeeld.

"Hier in het zorgcentrum worden onmiddellijk sporen verzameld van seksueel geweld. Die kunnen later gebruikt worden om meer verdachten te laten veroordelen. We zien in Antwerpen dat het aantal veroordelingen voor verkrachting verdubbeld is sinds de start van het Zorgcentrum na Seksueel Geweld. We hopen dat ook hier in West-Vlaanderen te bereiken", klinkt het.

Rond de zomer verhuist het Zorgcentrum naar een nieuwbouw, dicht bij de spoed van het ziekenhuis. Een team van tien forensisch verpleegkundigen staat dan klaar om meer slachtoffers op te vangen.

Lees ook: