Primeur: Zorgcentrum na Seksueel Geweld in Rumbeke

In Rumbeke wordt vanmorgen het Zorgcentrum na Seksueel Geweld (ZSG) officieel geopend. Het centrum ligt op de site van AZ Delta in Rumbeke. Het is het eerste in de provincie.

De opening vindt plaats op Internationale Vrouwendag, maar het centrum dient voor alle slachtoffers van seksueel geweld. In onze provincie zijn dat er jaarlijks gemiddeld zo'n 800, blijkt uit cijfers. Het is de bedoeling om hen te helpen.

"Slachtoffers van seksueel geweld uit de hele provincie kunnen dag en nacht in het Zorgcentrum terecht voor medische zorg, psychische ondersteuning en sporenonderzoek en kunnen er - als ze dat willen - ook aangifte doen", zegt AZ Delta. Het centrum is een apart gebouw naast het ziekenhuis.

Stijging meldingen

Het aantal aanmeldingen van slachtoffers bij de Zorgcentra na Seksueel Geweld was nog nooit zo hoog als in 2021: 1662 slachtoffers vonden in 2021 hun weg naar een van de Zorgcentra.

Sinds de start van twee nieuwe Zorgcentra in Antwerpen en Charleroi, is het maandelijks gemiddelde gestegen van 128 slachtoffers tot 193 slachtoffers in de vijf Zorgcentra samen. Sinds de start van het proefproject eind 2017 tot eind 2021 ontvingen de Zorgcentra na Seksueel geweld net geen 5000 slachtoffers. De slachtoffers zijn voornamelijk vrouwelijk (90 procent) en de gemiddelde leeftijd is 24 jaar. In 2021 was er een significante stijging van het aantal minderjarige slachtoffers (34% is jonger dan 18 jaar).

Samenwerkingsverband

In het ZSG kunnen slachtoffers rekenen op medische en psychische begeleiding door speciaal opgeleide forensisch verpleegkundigen en een medisch coördinator. Acht forensisch verpleegkundigen en drie psychologen zijn gestart in het ZSG West-Vlaanderen. Ook artsen-specialisten als spoedartsen, gynaecologen, urologen, kinderartsen, geriaters en psychiaters zijn nauw betrokken. (Lees verder onder de foto.)

Dr. Lieven Wostyn, medisch coördinator: “Ik ben heel erg verheugd dat we eindelijk in West-Vlaanderen een volledige allesomvattende aanpak kunnen aanbieden voor slachtoffers van seksueel geweld.” Zowel het parket West-Vlaanderen met zijn vier afdelingen Brugge, Kortrijk, Ieper en Veurne als de politiezones van West-Vlaanderen maken integraal deel uit van het ZSG.

Klacht neerleggen

De slachtoffers van seksueel geweld, die een klacht willen neerleggen, leggen daarvoor een verklaring af bij gespecialiseerde zedeninspecteurs die daarvoor naar het ZSG komen. Zedeninspecteur politiezone RIHO: “Als zedeninspecteur begeleiden we slachtoffers doorheen de opstart van het strafrechtelijk onderzoek." (Lees verder onder de tweet.)

Hier zijn ze: de fiere medewerkers van het zorgcentrum na seksueel geweld voor ⁦@provinciewvl⁩ klaar voor de start in ⁦@az_delta⁩ vandaag tijdens internationale vrouwendag. Dank aan staatssecretaris ⁦@SarahSchlitz⁩ ⁦@VincentVQ⁩ ⁦@nathaliemuylle⁩ pic.twitter.com/nOcrBaKpIU — Johan Hellings (@johan_hellings) March 8, 2022

Voor het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen zijn er 50 zedeninspecteurs opgeleid in de West-Vlaamse Politieschool. De zedeninspecteurs zijn werkzaam binnen de 19 lokale politiezones uit West-Vlaanderen en werken in een beurtrolsysteem. In de toekomst zullen er nog zedeninspecteurs worden opgeleid.

Op de opening worden vice-eersteminister en minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Frank Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne en staatssecretaris Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit Sarah Schlitz verwacht.