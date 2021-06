Tielts varkensslachthuis mag uitbreiden van provincie

Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) maakte het mogelijk om een aantal uitbreidings- en aanpassingsmogelijkheden door te voeren. Belangrijk was hierbij dat het mogelijk werd om de transportorganisatie van het bedrijf aan te passen, waardoor het meeste verkeer nu verloopt via de goed ontsloten Wingensesteenweg in plaats van in de nabijheid van woningen.

Uitbreiding slachtcapaciteit en nieuwe gebouwen.

De omgevingsvergunning omvat een uitbreiding van de slachtcapaciteit, van 1,5 miljoen varkens op jaarbasis naar 2,4 miljoen. Verder wil het slachthuis op de site nieuwe gebouwen plaatsen, met een koelkast van 2.780 m², een gebouw voor opslag en waterzuivering van 2.387 m² en een uitbreiding van het werkatelier van 1.104 m². Er komt ook een groene bufferzone en wadi voor de opvang van het regenwater van de nieuwe gebouwen met een inhoud van 1.200 m³. De werken gebeuren in verschillende fasen.

Vergunning onder voorwaarden

Om geur- geluids- en waterhuishoudingshinder te beperken mogen er voortaan 15 keer per jaar op zaterdagochtend vroeg (om 4 u ipv om 7 u) varkens aangevoerd worden, in plaats van de gevraagde 25 keer. Bovendien wordt de impact daarvan op de voet gevolgd en tussentijds beoordeeld. Bij de aanvraag wordt niet langer gevraagd om de buurtweg af te schaffen.

Het openbaar onderzoek in Tielt liep van 26 februari tot en met 27 maart. In totaal werden er 90 bezwaarschriften ingediend. Die hadden betrekking op de vrees dat de uitbreiding voor extra hinder in de ruime omgeving zou zorgen, wat door de vergunning wordt ondervangen. Aspecten van dierenwelzijn kwamen ook aan bod in de bezwaren, maar dit is geen beoordelingscriterium voor een omgevingsvergunning.

De Provinciale Omgevingsvergunningscommissie gaf unaniem gunstig advies met aanbevelingen. Alle andere adviesorganen gaven een gunstig, of grotendeels gunstig advies. Tegen de uitbreiding kwam eerder ook al protest.

