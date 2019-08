Actievoerders eisen sluiting slachthuis Tielt

De actie is een initiatief van Animal Rights in samenwerking met The Save Movement en All For Animals. 'Hiermee maken we samen een statement tegen het dierenleed dat gepaard gaat met het consumeren van vlees en willen ze de aandacht vestigen op de momenteel lopende rechtszaak', zeggen de organisaties.

De activisten verzamelden om 6 uur aan de poorten van het exportslachthuis in Tielt en hielden vrachtwagens met varkens kort tegen om afscheid te nemen van de dieren en beelden te maken. "Met deze wake willen we de varkens een laatste blijk van mededogen geven en afscheid van hen nemen", vertelt Els Van Campenhout van Animal Rights. "Maar we merken dat er deze ochtend weinig transporten zijn. De ervaring leert ons dat ze die vaak vervroegen of omleiden als wij voor de poorten staan."

(lees verder onder de foto)

Toestemming van zaakvoerder

CEO Thomas De Roover De Brauwer staat buiten bij de activisten aan de poort. "Wij hebben Animal Rights vandaag de toestemming gegeven om hier actie te voeren", vertelt hij. "Liever dit dan zo'n wilde actie waar we in de zomer van vorig jaar het slachtoffer van werden." Toen drongen tientallen voornamelijk Franse dierenrechtenactivisten van 269 Libération Animale het slachthuis binnen. Ze haalden een varken uit zijn hok en laadden het in een bestelwagen.

(lees verder onder de foto)

Deze ochtend wil Animal Rights met hun wake ook de aandacht vestigen op de rechtzaak tegen het slachthuis. Het bedrijf van Debra-Group kwam in 2017 in opspraak nadat de dierenrechtenorganisatie naar buiten was gekomen met schokkende undercoverbeelden. In een filmpje was te zien hoe varkens geschopt werden en aan de oren werden getrokken. Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) stuurde daarop een inspectieteam naar Tielt en liet de activiteiten een tijd stilleggen.

Na de undercoveroperatie besloot Animal Rights om een rechtzaak aan te spannen, zowel tegen de vennootschap als tegen de zaakvoerder, wegens dierenmishandeling. Ook De Blauwe Wereldketen en GAIA stellen zich burgerlijke partij. De wet voorziet in een gevangenisstraf van een tot zes maanden en boetes tot 2.000 euro. De zaak komt voor op 25 november.

Maatregelen in slachthuis

Ondertussen heeft het bedrijf enkele maatregelen genomen om de omstandigheden van de dieren te verbeteren. "In samenwerking met Thomas Moore Hogeschool hebben we de mensen in de stallen een aantal technieken geleerd om het opdrijven diervriendelijker te maken. Daarnaast zetten we ook in op sociale controle. Er hangen overal schermen waarop werknemers de anderen kunnen controleren."