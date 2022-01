Ze zitten voortaan in hun nieuw schoolgebouw langs de Vaartdijkstraat. En dat is best historisch, na 90 jaar in de Boeveriestraat. De nieuwe school heeft 37 miljoen euro gekost, het moet dé campus voor wetenschap en techniek worden in Brugge. Het machinepark is alvast indrukwekkend. Allemaal state of the art materiaal en vaak zelfs moderner dan wat in bedrijven staat.

